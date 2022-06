Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei de minifotbal a obținut o performanța remarcabila joi seara, calificandu-se in finala Campionatului European de minifotbal, care are loc la Kosice (Slovacia). Tricolorii s-au impus dramatic in fața Bulgariei, dupa executarea loviturilor de la 7 metri, la fel cum s-a intamplat…

- Romania este in finala Campionatului European de Minifotbal. „Tricolorii” au trecut la lovituri de departajare de Bulgaria, scor 4-3. Adversara din ultimul act va fi Azerbaidjan. Meciul are loc azi, de la ora 21:15, și va fi in direct pe ProArena. Romania continua sa joace excelent la Europeanul de…

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat dramatic, vineri seara, in finala Campionatului European 2022 de la Kosice (Slovacia) dupa ce a invins Bulgaria la loviturile de departajare (scor 4-3).​

- Echipa Romaniei s-a calificat, joi seara, in semifinalele Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2022, de la Kosice (Slovacia), dupa ce a invins echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 la loviturile de departajare.

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de la Kosice (Slovacia), dupa ce a invins categoric Portugalia, miercuri seara, cu scorul de 7-0.

- Echipa Romaniei a invins Spania cu scorul de 5-1, marti seara, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2022 de la Kosice (Slovacia), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatul European de minifotbal - EMF EURO 2022, de la Kosice (Slovacia), luni, dupa ce a invins Albania cu scorul de 3-1, in Grupa B, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Naționala masculina de volei juniori U18 a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-18), reprezentativa Portugaliei, in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului European, disputat la Netanya (Israel), informeaza Federatia Romana de Volei. Dupa 0-3 cu Israel si 1-3 cu…