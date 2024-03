Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 martie, Naționala de rugby a Romaniei se va confrunta cu Spania la Paris, in meciul pentru medaliile de bronz ale Campionatului European. Duelul va avea loc pe Stadionul Jean Bouin, incepand cu ora 19:15, ora Romaniei. Cei 35 de jucatori selecționați pentru aceasta confruntare s-au reunit duminica…

- Naționala de rugby a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Georgia cu 43-5 (10-0) in semifinalele Campionatul European, intr-o partida care a avut loc la Tbilisi. In urma infrangerii din Georgia, ”stejarii” vor juca pentru medaliile de bronz ale ediției 2024 a competiției.Georgia a ajuns in…

- CONVOCAȚI… Barladenii Vasile Balan, Ștefan Iancu, Gabriel Rupanu, Ovidiu Neagu și Teodor Ursu se afla in pregatiri cu naționala Romaniei de rugby pentru duelul cu Georgia din semifinalele Campionatului European. Echipa naționala de rugby a Romaniei se va duela cu Georgia, in semifinalele Campionatului…

- Echipa naționala de handbal masculin joaca marți cu Croația, in ultimul meci din grupa B a Campionatului European.Naționala de handbal masculin joaca marți, de la ora 19, ultima partida din grupa B a Campionatului European, cu Croația. In competiția care se desfișoara in Germania Romania a…

- Echipa naționala de polo masculin a Romaniei a fost eliminata in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa o infrangere categorica administrata de Spania, scor 24-7. Tricolorii reușisera o calificare la pas in sferturi in fața Georgiei, scor 18-11, dar drumul spre semifinale a fost oprit…

- Romania a invins fabulos Georgia, cu 18-11, LIVE in AntenaPLAY, in play-off-ul Campionatului European de polo. Iata tabloul complet al sferturilor de finala ale Campionatului European. Europeanul de polo e exclusiv in AntenaPLAY. Romania va intalni Spania in sferturile Campionatului European de polo…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a invins joi, la Dubrovnik, reprezentativa Georgiei, scor 18-11, in faza play-off a Campionatului European si s-a calificat in sferturile de finala. Adversara va fi Spania, vineri, de la ora 17.30. Tricolorii au obtinut dupa 11 ani si calificarea la Campionatul…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei infrunta Argentina in al doilea meci de pregatire al turneului „Yellow Cup”, organizat la Winterthur, in Elveția. Partida este programata astazi, de la ora 18:45, netelevizata in Romania și liveSCORE pe GSP.ro. Campionatul European de handbal masculin este programat…