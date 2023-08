Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene incearca sa strapunga liniile defensive rusesti pe o sectiune a frontului in regiunea Donetk, unde soldatii ucraineni au atacat in valuri pentru a ocupa noi pozitii in directia Marii Azov, potrivit unor surse ruse si ucrainene, citate duminica de Reuters si CNN.

- Un avion de lupta bombardier rusesc Su-25 s-a prabușit luni in Marea Azov, langa orașul Yeysk, au declarat oficialii locali, intr-o declarație pe rețelele de socializare, preluata de Reuters.Yeysk se afla pe țarmul de nord-est al Marii Azov, la aproximativ 45 km de partea controlata de ruși a regiunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Contraofensiva ucraineana a intrat in cea de-a treia saptamana cu rezultate mixte in fata superioritatii aeriene si a liniilor defensive kilometrice ale Rusiei, in special in est si in regiunea Zaporojie (sud-est), unde se concentreaza cele mai grele lupte si unde Moscova a trimis intariri, comenteaza…

- Moscova a informat duminica despre lupte violente pe trei sectiuni ale liniei frontului in Ucraina, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Un responsabil instalat de Rusia a declarat ca fortele ucrainene au cucerit Piatihatki, un sat din regiunea Zaporojie (sud), si a ocupat pozitii acolo sub focul…

- Forțele ucrainene și-au continuat vineri, 16 iunie, contraofensiva in cel puțin trei linii de front și se pare ca au facut progrese, au scris analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA. Aceștia citeaza date ale Statului Major al forțelor armate ucrainene, potrivit carora…

- Oficialii occidentali spun ca, cel puțin deocamdata, nimeni nu trebuie sa se aștepte ca apararea rusa sa se prabușeasca imediat sub atacul forțelor ucrainene. In schimb, așteptarea este ca urmeaza un asalt prelungit și obositor, care va dura luni de zile și al carui preț va fi ridicat, scriu BBC Ucraina…

- Rusia a declarat luni ca fortele sale au zadarnicit o ofensiva ucraineana majora in cinci puncte de-a lungul frontului din regiunea ucraineana Donetk si ca au fost ucisi sute de soldati inamici, in timp ce Ucraina a acuzat Moscova ca raspandeste minciuni, relateaza Reuters, scrie News.ro.Nu este…