- DRDP Timisoara anunta ca operațiunile de detonare la versantul de pe DN 57 Clisura Dunarii, in zona Berzasca, continua miercuri și joi, 9 și 10 august. „Pe durata procedurilor de derocare, traficul va fi oprit, se va elibera carosabilul, dupa care circulația se va relua. Detonarile sunt necesare in…

- Trei persoane au fost ranite, iar traficul a fost blocat, in urma unui accident rutier produs, marți, in localitatea Balint, judetul Timis, in care au fost implicate patru autovehicule, informeaza ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.„La nodul rutier dintre autostrazile A…

- UPDATE 19:40Circulația trenurilor pe linia Pojorata - Sadova a fost redeschisa la ora 19.40, cu restricție de viteza de 10 km/h in zona unde s-a intervenit pentru indepartarea aluviunilor. Primul tren care va tranzita acest interval de stații va fi trenul IR 1763, care circula pe relația Iași- Timișoara."CFR…

- Traficul rutier va fi oprit in noaptea de sambata spre duminica pe DN 57, in zona localitații Berzeasca, din județul Caraș-severin, din cauza caderii masive de pietre de pe versant. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, de sambata seara pana duminica dimineața la ora 9:00…

- ”Pe Clisura Dunarii, pe drumul national DN 57, in zona localitatii Berzasca, jud. Caras-Severin, a inceput realizarea structurii tip „polata” din grinzi de beton armat pentru retinerea blocurilor de roca cu risc de prabusire. Polata se va realiza pe o lungime de circa 100 m. Structura este alcatuita…

- DRDP Timisoara a anuntat lucrarile pentru realizarea structurii de tip „polata” din grinzi de beton armat pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, unde la inceputul anului au cazut bolovani care au blocat drumul. Pe Clisura Dunarii, in judetul Caraș-Severin, una cu probleme datorita versantilor de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 6 Buchin și Slatina Timiș, la kilometrul 440, in zona localitații Valișoara, județul Caraș-Severin, pentru cercetarea imprejurarilor producerii unui accident. In urma coliziunii dintre doua…

- Trafic blocat pe DN 6 la Plugova, in urma unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri care s-au ciocnit frontal. Echipele de intervenție se afla pe teren pentru a acorda asistența victimelor și pentru eliberarea carosabilului și reluarea circulației.