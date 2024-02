Stiri pe aceeasi tema

- Altadata un derby pentru campionat, duelul Timisoara – Ploiesti a fost aseara doar un joc de clasament in grupa 11-18 a formatului actual al Ligii Nationale. SCM s-a impus cu 89-75 in fata CSM-ului prahovean, prelungindu-si astfel seria pozitiva in acest start de an. „Leii din Banat” au controlat jocul…

- Astazi, 13.01.2024, la ora 11:08:28 s-a produs in zona BANAT, TIMIȘ un ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? 3.7, ???????? ????????????̂???????????????????????? ???????? 11.5 ????????. Cutremurul s-a produs la 34 km S de Timisoara, 50 km…

- O femeie și fiul ei au fost gasiți morți in apartamentul lor din Timisoara, marti dupa-amiaza. In timp ce tanarul pare sa fi murit in somn, mama lui și-a pus capat vieții spanzurandu-se. Politistii Sectiei 2 Timisoara au fost sesizati ca intr-un apartament au fost gasiti morți o femeie, de 49 de ani,…

- Dupa anul fabulos de Capitala Culturala Europeana, Timișoara țintește un nou titlu european major: Banat - Regiune Gastronomica Europeana 2027. Pana acum Romania a avut o singura data acest titlu, in 2019, prin Sibiu.

- Daca te confrunți cu probleme de vedere, acest articol conține informații valoroase pentru tine. Vei afla cum sa alegi ochelari de calitate, care sunt factorii de care trebuie sa ții seama, dar și cum sa iți intreții corect ochelarii pentru a prelungi durata lor de viața. Mai mult decat atat, vei ințelege…

- „Leii din Banat” au cedat azi la Brasov in fata nou promovatei CSM Corona. Gazdele au revenit pe tabela dupa ce au fost conduse si s-au impus cu 74-68 (38-29). Primul sfert de sub Tampa s-a incheiat la egalitate (scor 20-20). Al doilea a fost acontat de gazde (18-9), apoi timisorenii au condus dupa…

- „Leii din Banat” au obtinut ieri seara o noua victorie in Alpe Adria Cup. SCM Timisoara a castigat pe terenul austriecilor de la BC Vienna, scor 92-87, si s-a bucurat de incurajarile unui grup de fani consistent. Pentru alb-violeti a fost totodata primul meci pe teren strain in sezonul actual al competitiei.…

- Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emaa și Jose Gonzalez vin la Timișoara in luna decembrie, unii dintre aceștia in premiera, pe scena evenimentului „Timișoara 2023 la nesfarșit”, dedicat inchiderii oficiale a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Timișoara 2023 la nesfarșit,…