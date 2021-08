Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni apeleaza la indulcitori naturali pentru a reduce consumul de zahar din dieta zilnica. Zaharul adaugat este unul dintre cele mai controversate ingrediente din dieta moderna. A fost asociat cu multe boli grave, inclusiv obezitate, boli de inima, diabet și cancer.De ce sa folosești indulcitori…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa painea. Intrebat care este prețul unei franzele, prim-ministrul raspunde: „Nu pot sa spun, nu mananc paine”. „Nu pot sa spun. Nu mananc paine. Incerc...

- Tot mai mulți americani ultra-bogați nu mai vor sa fie cetațeni ai Statelor Unite, relateaza Business Insider.Potrivit datelor compilate de Axios pe baza informațiilor facute publice de fiscul din SUA, 6.707 de americani au renunțat la cetațenie în 2020 - o creștere cu 237% fața de anul…

- In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, desi prognoza fusese deja majorata substantial fata de cea din iarna, de 3,8%. Prin urmare, Romania ar urma sa aiba cea mai mare crestere economica din UE in 2021, scrie profit.ro. „Majorarea prognozei de crestere este pusa pe seama…

- O șoferița din Alba și-a recaștigat carnetul in instanța, dupa ce polițiștii rutieri i l-au ridicat pentru ca ar fi condus sub influența bauturilor alcoolice. Mai exact, polițiștii i-au ridicat carnetul pentru 90 de zile dupa ce in urma unui control de rutina fost testata cu aparatul etilotest și a…

- Iarna friguroasa, primavara neobisnuit de rece si redresarea economiei sunt factorii care au ridicat cererea de gaze cu 9% in primele cinci luni ale anului, scrie ZF. Vestea mai putin buna este ca avansul a fost sustinut prin cresterea cu 24% a importurilor de gaz rusesc, care a ajuns din…

- Guvernul britanic a ridicat de la 50 la suta la 75 la suta gradul de ocupare a Stadionului Wembley la semifinalele si finalele Euro-2020, informeaza BBC. Asta inseamna ca peste 60.000 de spectatori vor putea asista din tribune la fazele finale al turneului, potrivit news.ro. Cresterea va insemna,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a continuat sa creasca in luna mai, pentru a 12-a luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie 2011, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.