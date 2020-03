Consumatorii de servicii financiar-bancare dezaproba cu fermitate actul normativ privind amanarea ratelor

Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de consumatori critica modul in care se face amanarea ratelor: “Guvernul nu permite redresarea debitorului, ci il ajuta indirect sa ajunga in executare silita” Masurile Guvernului cu privire la amanarea ratelor la credite nu sprijina in mod real debitorii, acorda beneficii substantiale…

- Reacție neașteptata, dupa ce Guvernul a decis ca bancile trebuie sa amane plata ratelor pentru romanii care se afla in șomaj. Asociațiile reprezentative ale consumatorilor utilizatori de servicii financiar-bancare și avocați specializați in protecția drepturilor consumatorilor dezaproba Ordonanța…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa o intalnire cu o parte din membrii Guvernului:Am discutat de starea economiei romanesti si despre finantele publiceAm putut sa constat ca la nivelul guverului exita multe proiecte bune si implicare si dorinta de a rezolva…

- Veste buna pentru romani in plina criza coronavirus. Plata ratelor la banci va fi amanata pana la sfarșitul anului. Anunțul a fost facut miercuri dimineața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la Realitatea PLUS. Amanarea va putea fi facuta in baza unei simple cereri, fara acte suplimentare, la toate…

- Avocatul Gheorghe Piperea ii avertizeaza pe romanii care intenționeaza sa beneficieze de masura Guvernului și vor solicita o amanare a plații ratelor la banci. Piperea le cere cetațenilor sa citeasca foarte atent actele semnate cu banca, asta pentru ca dupa criza vor aparea mulți profitori.Citește…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a transmis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care i se solicita adoptarea in regim de urgenta a mai multor masuri in beneficiul consumatorilor utilizatori de servicii financiare, printre care si amanarea, pe o perioada de 3…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 124 din data de 18 februarie 2020, a fost publicata hotararea prin care se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a si b din anexa nr. 3 13 02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului…

- Asadar, sa pornim la drum. Pentru inceput vom enumera principalele acte normative specifice domeniului analizat de noi. Legea nr. 196 in 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor este actul normativ esential, dar nu unic, prin care…