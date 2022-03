Consumatori de pâine din întreaga lume vor suporta costul războiului dintre Rusia şi Ucraina Invazia Rusiei din 24 februarie a impiedicat grav comertul din porturile Marii Negre, ducand la cresterea preturilor de referinta la grau la bursa din Chicago cu 40% si impingand si amplificand mai mult inflatia alimentara globala, care era deja la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. Intreruperea aprovizionarii din Rusia si Ucraina, care reprezinta impreuna 30% din exporturile mondiale de grau si 20% din exporturile de porumb, va eroda securitatea alimentara pentru milioane de oameni, Orientul Mijlociu si Africa de Nord fiind deosebit de vulnerabile din cauza dependentei lor de importuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

