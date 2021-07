Consum istoric de energie electrică în România din cauza caniculei. Recordul s-a înregistrat miercuri în intervalul 13:00 -14:00 Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare decat cel inregistrat vinerea trecuta. Cel mai mare consum […] The post Consum istoric de energie electrica in Romania din cauza caniculei. Recordul s-a inregistrat miercuri in intervalul 13:00 -14:00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

