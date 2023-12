Consultații pentru agricultori Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) continua sa ofere sprijin agricultorilor prin intermediul zecilor de consultații zilnice, referitor la eliberarea Avizelor de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale (certificat de forța majora). CCI menționeaza ca procedura de eliberare a avizelor urmeaza a fi aplicata in cadrul raporturilor cont Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Iuliu Stocklosa, s-a intalnit cu noul atașat comercial al Ungariei in țara noastra, dna. Dorittya Fegyver, la prima ei vizita in aceasta calitate la Camera bucureșteana, insoțita de dl. Ferenc Bogar, care a condus Biroul comercial…

- Un stat responsabil și echilibrat are nevoie de un mediu de afaceri sanatos și puternic! Activitațile economice au fost și raman baza dezvoltarii unei societați democratice, lucru pe care il dovedește și numarul de agenți economici evaluați de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vrancea pe baza…

- Statiunile de pe Valea Prahovei au fost ocupate, in minivacanta de 1 Decembrie, in proportie de 100%, arata datele publicate, ieri, de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova și preluate de Agerpres. In acelasi timp, gradul de ocupare pentru Campina si Breaza a fost tot…

- KPMG Tax SRL și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza pentru agenții economici timișeni un seminar interactiv privind raportarea și taxarea CBAM, in care vor fi prezentate provocarile raportarii RO e-Factura, noile cerințe privind raportarea de sustenabilitate – Taxonomia UE CBAM…

- RAPORT PRELIMINAR al Chestionarului ROUNIT pentru Evaluarea Nevoilor de Angajare in Companiile din Romania-apel catre companiile din Romania care se confrunta cu criza forței de munca: completați chestionarul -In data de 16 octombrie Asociația Romanilor din Italia in colaborare cu Camera de…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat marti, 31 octombrie, ca trebuie facuta o reorganizare administrativ-teritoriala a Romaniei și a adaugat ca proiectul va fi pus in practica atunci cand va exista voința politica.„Convingerea mea este ca este necesar sa existe o reorganizare administrativ-teritoriala,…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova a celebrat la Chișinau, in cadrul unei ceremonii oficiale, jubileul de 105 ani. Evenimentul a intrunit reprezentanți ai Guvernului, membri ai CCI din raioanele țarii, inclusiv din regiunea transnistreana și UTA Gagauzia, oficialitați, grupuri…

- Expoziția „Republica Moldova Prezinta” revine la Iași, in perioada 10-12 noiembrie 2023, la Palas Mall Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invita antreprenorii la Expoziția „Republica Moldova Prezinta” la Iași, din perioada 10-12 noiembrie 2023, la Palas Mall, Iași, Romania.…