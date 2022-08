Stiri pe aceeasi tema

- Saritorii de la inaltime Constantin Popovici si Catalin Preda au ocupat sambata seara primele doua pozitii ale podiumului la Campionatul European de High Diving de la Roma, devenind campion si vicecampion european in cea mai spectaculoasa disciplina a natatiei.

- Sportivii romani Constantin Popovici si Catalin Preda au castigat medaliile de aur, respectiv argint in proba de sarituri in apa de la mare inaltime (27 metri), incheiata sambata seara la Campionatele Europene de Natatie de la Roma.

- Constantin Popovici (33 de ani) a cucerit medalia de AUR in proba de sarituri de la inalțime de la Campionatul European de Natație de la Roma. Alt roman, Catalin-Petru Preda (31 de ani), a obținut argintul! Sportul romanesc are parte de o noua zi memorabila. Dupa medalia de aur cucerita de Catalin Chirila…

- David Popovici a cucerit vineri medalia de aur dupa ce a terminat primul in finala probei de 50 m liber masculin de la Campionatul European dedicat juniorilor. Popovici a fost inregistrat cu timpul de 20.16. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin…