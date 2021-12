Constantean incarcerati in Penitenciarul Poarta Alba pentru contrabanda si conducere fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 2 decembrie 2021, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat și reținut un barbat, de 56 de ani din comuna Daia Romana, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Sebeș. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Ieri, 24 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, unul emis de Judecatoria Baia Mare, iar celalalt de Tribunalul Maramureș. Un barbat de 29 de ani din Baia Mare este condamnat la pedeapsa…

- Pentru un barbat in varsta de 44 de ani, Judecatoria Mangalia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 9 luni de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Acesta…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași cerceteaza doua persoane pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat 4 percheziții domiciliare…

- Politistii constanteni au identificat un barbat in varsta de 63 de ani din Galati care avea un mandat de executare a pedepsei de 7 ani si 2 luni de inchisoare, pentru loviri sau vatamari corporale cauzatoare de moarte. De asemenea, oamenii legii au depistat alti doi barbati ce aveau mandate de arestare…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea-Biroul de Investigații Criminale au depistat și reținut pentru 24 de ore, un barbat și o femeie banuiți de comiterea mai multor infracțiuni. Polițiștii au identificat și reținut, ieri, un barbat de 31 de ani, cercetat pentru 3 fapte de furt…

- In noaptea de luni spre marti, polițiștii din Baia Sprie, in timp ce executau serviciul de supraveghere a traficului rutier pe D.N. 18, strada Campului din oraș, au oprit pentru control o autoutilitara, care circula din direcția municipiului Sighetu Marmației spre Baia Mare. Polițiștii au identificat…

- Nr. 385 din 18 octombrie 2021 BULETIN DE PRESA Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare de politisti La data de 15 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis in aceeasi zi de catre Judecatoria…