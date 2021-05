Constanta. Controale in Vama Veche dupa minivacanta de 1 Mai privind regimul deseurilor (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu a amendat Primaria Limanu, cu 15.000 de lei, dupa minivacanta de Paste din cauza gunoiului din Vama Veche. ”Comisarii Garzii Nationale de Mediu din cadrul Comisariatului Judetean Constanta au efectuat actiuni de inspectie si control in Vama Veche pentru verificarea masurilor…

- Inca o autoutilitara a fost confiscata de Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Buzau. „Mijlocul de transport incarcat cu deșeuri inerte amestecate rezultate din lucrari de construcții/demolari, aparținand unei persoane fizice a fost oprita in trafic de resprezentanții Inspectoratului Județean…

- Zeci de caroserii auto au fost cuprinse de flacarile ce au afectat, miercuri, un centru de colectare a fierului vechi din Simeria. Pompierii hunedoreni au intervenit cu mai multe echipaje la fața locului, pentru a stavili incendiul de proporții, care a generat o degajare mare de fum. Nu mai puțin de…

- Din aceasta luna, in municipiul Buzau, dar și la nivelul județului, se desfașoara o ampla acțiune privind calitatea aerului și gestiunea deșeurilor, la care participa comisari ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau, ai Poliției Locale de la Primaria Buzau și reprezentanți ai unitaților…

- Firmele Suinprod, Confectia si Hidroconstructia au incasat amenzi usturatoare de la Garda de Mediu in ultimele doua saptamani, majoritatea neregulilor fiind legate de nerespectarea masurilor de mediu. Primul loc ii revine firmei Suinprod cu o amenda...

- Pandemia de coronavirus nu a oprit creșterea caștigului salarial mediu net din economia romaneasca, insa au existat sectoare afectate in mod evident din punct de vedere al veniturilor. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.395 lei, in luna ianuarie 2021, in creștere comparativ cu luna februarie…

- Un audit al Curții de Conturi, ale carui concluzii au fost publicate marți, arata ca peste 90% dintre deșeurile municipale sunt colectate in amestec, impactand negativ sanatatea populației. In plus, deșeurile sunt adesea depozitate in spații necorespunzatoare, practica intreținuta și de sancțiunile…

- Actiune desfasurata de politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia. Amenzi in valoare de peste 53.000 de lei.In perioada 24 28 februarie a.c., politistii rutieri din cadrul Poitiei municipiului Mangalia au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea incalcarii normelor rutiere privind viteza…