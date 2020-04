Stiri pe aceeasi tema

- Au fost razii de amploare, in județul Buzau, la inceputul saptamanii. Peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean Buzau, cu sprijinul efectivelor Inspectoratului General al Poliției Romane, au desfașurat acțiuni de amploare atat pe raza municipiului reședința, cat și pe raza…

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Intervenție al Guvernului 5,864 milioane lei pentru procurarea combinezoanelor de protecție in scopul prevenirii și controlului infecției cu coronavirus, precum și pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor angajate in sistemul

- Au fost razii de amploare, marti, atat in municipiul Buzau cat si in localitatile Berca, Vernești, Cislau, Calvini, Maracineni, Beceni si zona Merei. Aproximativ 180 de efective ale poliției, jandarmeriei, sprijiniți de polițiști locali și de militari au acționat in vederea respectarii interdicțiilor…

- Peisajul selenar, unic in Europa, a facut ca Vulcanii Noroioși din comuna buzoiana Berca sa fie folosiți de-a lungul timpului ca decor pentru numeroase filme și videoclipuri. De exemplu, decorul natural de la Vulcanii Noroioși a fost folosit pentru prima data intr-un film de catre marele Liviu Ciulei,…

- CARAS-SEVERIN – Administratia judeteana aloca 952 de mii de lei pentru a cumpara echipamente necesare Spitalului Judetean in lupta cu coronavirusul! Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de contextul social, economic si geografic al judetului nostru, in vederea asigurarii…

- Politistii din Buzau au ridicat aproximativ 20 kg de vanat, dispozitive de iluminare pentru arme, doua camere video de vanatoare si 148 de cartuse si bile din plumb destinate confectionarii de munitie in urma a patru perchezitii efectuate in judetul Buzau, la persoane banuite de comiterea infractiunii…

- Raluca Turcan a anunțat ca Guvernul Orban va aloca 30 de milioane de euro pentru un program ce iși propune sa sara in ajutorul copiilor care au parinții plecați in strainatate. "In...

- Guvernul Orban face o noua mutare „de geniu” in județul Buzau, dupa numirea unui prefect care nu intrunește condițiile legale și schimbarea, din fericire doar temporara, a cercetatorului Costel Vinatoru din funcția de director al Bancii de gene. Prin ordin al ministrului Educației, Monica Anisie, directorul…