Compania de Apa Buzau, institutia care are calitatea de Operator Regional, in relatia cu structurile Uniunii Europene, prin care sunt accesate programe de finantare ce urmeaza sa fie implementate pentru dezvoltarea pe orizontala a infrastructurii retelelor de apa potabila si canalizare, dezvolta la acest moment un proiect de investitii cu o valoarea totala de 1.696.081.560 … Articolul FOTO | Compania de Apa Buzau are deschise santiere in 17 comune apare prima data in Opinia Buzau .