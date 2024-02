Consiliul Județean Ilfov vă invită… la Palat Pentru cei aflați in cautarea unei oaze de liniște aproape de București, Palatul Mogoșoaia și imprejurimile sale se dovedesc a fi locul ideal. Plin de istorie și inconjurat de natura, acesta poate deveni opțiunea ideala pentru relaxare și explorare in zilele de weekend. Cu un program generos de vizitare, de marți pana duminica, intre orele 9:00 și 17:00, palatul promite o calatorie in timp, intr-o epoca de glorie a culturii și istoriei romanești. Pentru cei care doresc sa completeze experiența culturala cu una culinara, restaurantul din cadrul palatului ofera o selecție rafinata de preparate tradiționale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

