- Vești excelente pentru salariații din Romania. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anunțat ca se vor acorda vouchere de vacanța și pentru angajatii de la privat. A fost stabilita și valoarea maxima a tichetelor, existand diferențe clare fața de cele oferite celor care lucreaza la stat.Angajații…

- Angajatii din sectorul privat pot primi si ei vouchere de vacanta – anunta Ministerul Anteprenoriatului si Turismului. Valoarea maxima a tichetului este de 13.800 de lei, echivalentul a 6 salarii minim brute. Acestea pot fi folosite, ca si cele pentru bugetari, la cumpararea de servicii de cazare in…

- O veste buna pentru toți bugetarii vine din partea ministerului Turismului. Se dau tichete de vacanța și in 2022! Decizia va fi luata printr-un proiect de Ordonanța de Urgența care a fost deja pus in dezbatere publica. Iata care este valoarea acestor vouchere și unde vom putea merge in concediu mai…

- Consiliul Superior al magistraturii (CSM) a solicitat Ministerului Finanțelor alocarea a peste 400 de mii de lei unui judecator, dupa ce ultimul a plecat din sistem. Cu 7 voturi pro și unul împotriva, Consiliul a aprobat demersul vicepreședintei interimare a Judecatoriei Hâncești,…

- Grecia a fost vizitata de 8,6 milioane de turiști, in primele opt luni ale anului, cu 79,2% mai mulți decat in aceeași perioada a anului trecut. Numarul turiștilor straini care au vizitat Grecia in primele opt luni din 2021 a ajuns la 8,6 milioane, o crestere de 79,2% fata de perioada similara din 2020,…

- CSM a solicitat ministerului Finanțelor alocare a peste 400 mii lei unui judecator, dupa ce ultimul a plecat din sistem. Cu 7 voturi pro și unul impotriva, Consiliul a aprobat demersul vicepreședinta interimara a Judecatoriei Hincești, Corina Albu, referitor la alocarea banilor. Subiectul a starnit…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a avertizat ca plata salariilor personalului din invatamant ar putea fi pusa in pericol in decembrie daca nu se va face o rectificare bugetara pana atunci. Avertismentul vine in contextul in care numai un guvern cu puteri depline poate face o rectificare…

- Ministrul adjunct al Turismului, Abdel Fattah al-Asi, a spus ca decizia a intrat imediat in vigoare. Hotelurile din Egipt functionau la 70% din capacitate din luna iulie, din cauza regulilor pentru prevenirea raspandirii Covid-19. Turismul reprezinta pana la 15% din productia nationala a Egiptuui, reprezentand…