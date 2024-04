”Proiecte de investitii ce totalizeaza peste 500 de milioane de euro sunt in pregatire pentru a fi depuse de echipa REI Grup pe schema ConstructPLUS, instrumentata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si dedicata companiilor cu activitate in industria materialelor de constructii, care vor sa isi diversifice activitatea prin noi fabrici sau prin noi investitii in extinderea portofoliului de produse”, arata o analiza a REI Grup. Desi interesul pentru investitii in domeniul productiei de materiale de constructii este unul urias, bugetul schemei este limitat in sesiunea…