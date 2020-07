Consiliul Europei a indemnat marti cele 47 de tari membre sa faca "mult mai mult" pentru combaterea urii pe internet, in conditiile in care crimele motivate de ura in online inregistreaza o crestere accentuata, informeaza AFP.



"Ura in online este din ce in ce mai raspandita. Trolii distrug vieti, seamana mizerie si alimenteaza acte de violenta in lumea reala", a declarat intr-un comunicat Rik Daems, presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), organismul de recomandari cu privire la drepturile omului din organizatia paneuropeana.



"Guvernele pot face…