Consiliul Elevilor: ”Guvernul e nepregătit. Vom amâna începerea școlii!” Conducerea Consiliului Național al Elevilor și-a exprimat indignarea fața de absența oricarei masuri de protecție in unitațile de invațamant, in condițiile in care mai este foarte puțin pana la inceperea școlii. Elevii amenința ca vor amana deschiderea anului școlar pana cand Guvernul va fi in stare sa ofere siguranța in școli. Copiii vor sa se […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

