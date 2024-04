Concursul „Reciclezi pentru viitorul tău” a început în școlile gimnaziale din Petriș, Budacu de Sus, Chiuza și Leșu Ediția a V-a a concursului școlar Reciclezi pentru viitorul tau incepe in aceasta saptamana. Copiii din ciclul primar și gimnazial invața, cu acest prilej, sa colecteze selectiv deșeurile, bucurandu-se de premiile oferite de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom. Elevii fiecarei școli participante la acest concurs au parte de urmatoarele premii: – 1 bicicleta mountain bike, – 10 boxe portabile – 10 seturi de caști audio! „Am fost intampinați cu bucurie de elevii din primele 4 școli participante la aceasta ediție. E vorba de Școala Gimnaziala Petriș, Școala Gimnaziala Budacu de Sus, Școala Gimnaziala… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

