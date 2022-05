Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Romcim SA intentioneaza sa preia compania Simbeton SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile. ”In conformitate cu prevederile Legii Concurentei…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia care prin catre Angelini Holding S.p.A., Italia, intentioneaza sa preia Famecccanica Data S.p.A., Italia”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a publicat in platforma de achiziții publice SEAP anunțuri de consultare a pieței in vederea pregatirii de achiziții de material rulant finanțate prin fonduri europene nerambursabile. Trenurile pe hidrogen au fost testate in cateva țari din Europa, dar tehnologia…

- Guvernul actual dovedeste din nou ca nu are niciun fel de viziune si competente privind coordonarea si implementarea PNRR. Proiectarea si operationalizarea cloud-ului guvernamental este o piatra de moara pentru guvernul incompetentilor, care ignora cu buna stiinta opinia marilor companii de IT. Autoritatile…

- Camera Deputaților a adoptat legea privind instituirea zilei de 11 aprilie drept „Ziua educatiei financiare”, la inițiativa unui mare grup de parlamentari de la mai multe partide politice. Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader considera de bun augur aceasta inițiativa, pe care a și votat-o. „Competențele…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Claas Regional Center South East Europe intentioneaza sa achizitioneze 20% din partile sociale ale Serv Class”, anunta autoritatea de concurenta. Claas Regional Center South East Europe face parte din Grupul Claas, un grup international…

- Scoala gimnaziala Bistret a declansat procedura de monitorizare din partea ISJ Dolj in vederea extinderii activitatii de invatamant intr-un sediu nou. Managerul scolii, Geanina Ciobanu, a precizat ca extinderea activitatii de invatamant intr-un sediu nou se datoreaza dublarii numarului de prescolari.…

- Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistența Tehnica (POAT) 2014-2020 s-a reunit miercuri, 23 februarie 2022, pentru a analiza și discuta progresul inregistrat in implementarea POAT și liniile viitoare de acțiune avute in vedere de Autoritatea de Management pentru POAT in direcția…