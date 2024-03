Consiliul Concurenţei analizează modul în care titularii de licenţe unice software pot influenţa participarea distribuitorilor la licitaţii ”Consiliul Concurentei a demarat o analiza care vizeaza evaluarea conduitei adoptate de detinatorii de licente unice software fata de distribuitori, in contextul participarii acestora la proceduri de achizitie publica avand ca obiect licente software. Achizitiile publice de echipamente de tehnica de calcul, componente, accesorii, produse si aplicatii software impun, de cele mai multe ori, si achizitia de licente software, situatie in care este posibila o limitare a oportunitatilor de participare la licitatii a companiilor, fie prin imposibilitatea obtinerii licentelor software de la titularul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

