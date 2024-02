O data in viata! Asa isi gandesc vacan​tele tot mai multi romani! Nu mai vor doar sa stea relaxati la plaja ci isi doresc expeditii pe Kilimanjaro, safari in Kenya sau croaziere in Alaska. Pentru a-si indeplini visele, unii economisesc ani de zile, pentru ca o astfel de experienta costa peste 3.000 de euro. Articolul Vacante unice in lume. Cat platesc romanii pentru experiente inedite precum expeditiile pe Kilimanjaro sau safari in Kenya apare prima data in Money .