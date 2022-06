Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de comunicatii electronice RCS & RDS, din Grupul Digi Communications NV (DIGI), a castigat drepturile de utilizare a unor frecvente din spectrul mobil, ca urmare a participarii la licitatia organizata de Institutul Belgian pentru Servicii Postale si Telecomunicatii.

- Uniunea Europeana ar trebui sa plateasca pentru orice interconexiuni de gaze naturale dintre Spania si vecinii sai, care incearca sa-si asigure livrari alternative la gazele rusesti, a anuntat marti premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Este randul UE sa plateasca pentru infrastructura,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca pana sambata au fost confirmate 92 de cazuri de variola maimuței, iar alte 28 de persoane din 12 state sunt suspectate de aceasta boala, insa așteapta rezultatele analizelor, potrivit CNN . OMS se așteapta sa fie identificate și mai multe cazuri pe masura…

Un nou inceput de saptamana alaturi de colegii noștri din Spania, Ungaria, Portugalia, Turcia, Italia, in proiectul Erasmus + "A lab in my pocket: application of the scientific method and...

- Incepand de azi, Agentia pentru Siguranta Aviatica a UE (EASA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) nu mai recomanda purtarea mastilor in aeroporturi si in aeronave ca regula generala. Totuși, pasagerii care calatoresc cu avionul inspre si dinspre Germania vor fi nevoiti…

- Certificatul verde care atesta vaccinare impotriva Covid a fost prelungit cu inca un an pentru toate țarile membre ale Uniunii Europene. Parlamentul European a sprijinit prelungirea certificatului digital Covid UE, deschizand astfel calea pentru ca sistemul sa fie in vigoare inca un an, informeaza TheJournal.ie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu…