In data de 10.07.2023 Consiliul a adoptat un nou regulament care consolideaza normele de sustenabilitate pentru baterii și deșeurile de baterii. Regulamentul va reglementa intregul ciclu de viața al bateriilor – de la producție la reutilizare și reciclare – și va asigura siguranța, sustenabilitatea și competitivitatea acestora. Teresa Ribera, Ministrul spaniol al tranziției ecologice: “Bateriile […] The post Consiliul adopta un nou regulament privind bateriile și deșeurile de baterii first appeared on Suceava News Online .