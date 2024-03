Ministrul sarb de externe si prim viceprim-ministru, Ivica Dacic, a declarat luni la New York ca Serbia este dezamagita de faptul ca „adevarul despre agresiunea NATO din 1999 asupra Republicii Federale Iugoslavia (RFI)” de atunci este „trecut sub tacere” in Consiliul de Securitate al ONU, informeaza marti agentia Tanjug.