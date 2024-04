Stiri pe aceeasi tema

- Conducere noua a Senatului Universitații „Valahia” din Targoviște, incepand de astazi, 7 martie 2024! Conf.univ.dr. Claudia Gilia, prefectul județului Dambovița, a fost aleasa președintele Senatului, aceasta alegere fiind o incununare a activitații didactice universitare, dupa anii in care domnia sa…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- La doar trei zile de la demisia anunțata de Iulian Dumitrescu din una din cele mai importante funcții din PNL, in interiorul partidului sunt vehiculate mai multe variante de politicieni care i-ar putea lua locul.

- La ultima ședința de consiliu local, pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotarare privind acordul desfașurarii pe teritoriul UAT Gherla, a probei practice pentru examinarea in scopul obținerii permisului de conducere. La discuții au aparut replici intre putere și opoziție, privind demersurile facute.…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan saluta avizarea in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor a primului tronson din Autostrada Nordului, respectiv a variantei de ocolire a orașului Gura Humorului din județul Suceava: ”In urma cu cațiva ani, Suceava era județul fara speranța, fara…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, decretul prin care Bogdan Aurescu este eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial pentru politica externa. In 9 noiembrie 2023, Adunarea Generala și Consiliul de Securitate ale Organizației Națiunilor Unite l-au ales Bogdan Aurescu…

- Prefectura Suceava a anunțat ca astazi, 30 ianuarie 2024, va fi suspendata activitatea de lucru cu publicul a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava. „Masura a fost impusa din rațiuni tehnice, independente de activitatea curenta a lucratorilor…

- Mazars, firma internaționala de audit si consultanța in afaceri, anunța numirea a trei noi lideri in echipa de management din Romania. Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, Cristina Constantin și Mariana Dragomir au fost numite in funcția de Outsourcing – Accounting Partner, iar Adrian Mihalcea in funcția…