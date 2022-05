Consilierul lui Vladimir Putin, Valentin Yumashev, a demisionat, transmite Reuters, citind doua surse. Potrivit primvice-directorului executiv al Centrului Elțin Lyudmila Telen, Yumashev a parasit Kremlinul in aprilie. In același timp, a adaugat ea, oficialul a demisionat din proprie inițiativa. Yumashev figura in calitate de consilier al Kremlinului pe baza de voluntariat. Valentin Yumashev