- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca dobanzile sunt in crestere si este o perioada in toata lumea de majorare a acestora. El crede ca ne vom indrepta spre impozite mai mari, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta impozitelor raportate la PIB.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei a vorbit, in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre evoluția inflației, dar și despre faptul ca Romania are industria alimentara la pamant. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a estimat, inca din ianuarie, ca in luna aprilie, inflația…

- Creșterea inflației la 10.2% trebuie privita in context european, dar cel mai important lucru este ca moneda euro nu a depașit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Este o influența venita din zona euro. Dupa cum bine știți și in Franța, și in Spania, și in Italiași in Germania, in toate…

- Despre banii pentru voucherele acordate familiilor nevoiase si elevilor cu burse sociale, Marcel Ciolacu a spus ca sursa de finantare este atat din fonduri europene cat si de la buget. ”In acest moment, nu trebuie sa modificam niciun regulament european, pentru ca exista axa pe care o putem accesa”,…

- Viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei a dezvaluit valoarea depozitelor cetațenilor și firmelor din Rusia și din Ucraina la bancile din țara noastra. De asemenea, oficialul BNR a explicat și cat de expus este sistemul financiar-bancar din Romania in fața crizei provocate de conflictul din Ucraina.…

- Bancile nu au participat vineri la sesiunea de oferte necompetitive aferenta licitatiei de joi, cand Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat 285 de milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intrebat, la Parlament, cand e ultimul moment in care ar putea fi luate aceste masuri economice propuse de el, pentru a nu avea o scadere a economiei, in 2022, Florin Citu a spus: ”Ieri. Ganditi-va ca, daca deja economia a incetinit in trimestrul patru, deja suntem intr-un tavalug. In trimestru patru,…