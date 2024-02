Stiri pe aceeasi tema

- “Anul acesta, vom investi, in infrastructura de mediu, cea mai mare parte din fondurile pentru dezvoltare, respectiv suma de 106 de milioane euro. Banii se vor folosi pentru demararea unuia dintre proiectele noastre de anvergura: modernizarea, retehnologizarea și extinderea sistemului de alimentare…

- Reunit in ședința ordinara, Consiliul Județean Cluj a aprobat miercuri, 7 februarie 2024, bugetul general propriu al județului pentru anul in curs, valoarea totala a acestuia fiind de 1.524.741.470 lei. Bugetul local al județului este de 845.422.660 lei, din care 359.137.620 lei este destinat dezvoltarii.…

- Incepand cu luna ianuarie 2024, pretul pe care craiovenii il vor plati pentru incalzirea locuintelor va fi mai mare. Cresterea este una semnificativa de peste 60%. Daca pana in decembrie 2023 tariful platit de populatie pe gigacalorie era de 323,62 de lei fara TVA, incepand cu 1 ianuarie 2024 tariful…

- Bugetul general al județului Cluj in anul 2024 este de aproximativ 1,5 miliarde de lei, mai mare decat anul trecut. Printre proiectele care primesc bani anul acesta se numara Spitalul Pediatric Monobloc, pista Velo Apuseni, dar și o serie de drumuri.

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin „Creditul Fermierului”, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru 2024 este de peste 721 de milioane de euro, cu peste 25% mai mare decat cel de anul trecut/Peste 56% din suma merge catre proiectele de investiții

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul Romaniei a aprobat ieri doua masuri extrem de importante pentru autoritațile publice locale. Prima se refera la sumele transferate catre beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locala (etapele I și II) și ai Programului Național de Investiții…

- Vizita de lucru pe șantierele din sudul județului, unde CJ Dambovița are investiții importante, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a verificat investiții in lucru sau aproape finalizate. La Morteni, se lucreaza la amenajarea de șanțuri, rigole și accese proprietați pe DJ 702H. Aici, suma de…