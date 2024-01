Creşte preţul gigacaloriei cu 62% față de anul trecut. Ce spun asociaţiile de proprietari Incepand cu luna ianuarie 2024, pretul pe care craiovenii il vor plati pentru incalzirea locuintelor va fi mai mare. Cresterea este una semnificativa de peste 60%. Daca pana in decembrie 2023 tariful platit de populatie pe gigacalorie era de 323,62 de lei fara TVA, incepand cu 1 ianuarie 2024 tariful platit de craioveni creste la 376,19 lei/Gcal, fara TVA. Facturile la intretinere vor inregistra un salt semnificativ. Cresterea se datoreaza disparitiei compensatiei venite de la bugetul de stat, iar primaria nu are banii necesari sa subventioneze intreaga suma de la bugetul local. Primaria s-a trezit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Surplusul veniturilor, inregistrat la bugetul local al municipiului Piatra-Neamt, de 11,5 milioane de lei, va fi cheltuit, anul acesta, pentru sustinerea investitiilor aflate in derulare in oras. Proiectul prin care se prevede acest lucru va fi dezbatut luni, 15 ianuarie, in sedinta extraordinara. Mai…

- Consilierii locali din Constanta au aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea de la bugetul local cu inca cinci milioane de lei cu TVA pentru cofinantarea lucrarilor la stadionul “Gheorghe Hagi”, potrivit news.ro.Primarul Constantei, Vergil Chitac, a convocat, joi dupa-amiaza, o sedinta extraordinara…

- Incasarile realizate pana la sfarșitul lunii noiembrie de municipalitatea Targu Mureș au fost de 628,4 milioane de lei, reprezentand circa doua treimi din cel mai mare buget local aprobat de pana acum, cel al anului 2023, in valoare de 974,8 milioane de lei. Potrivit conducerii Primariei, se preconizeaza…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, un amendament al UDMR, care fusese initial respins in comisiile de specialitate, conform caruia se aloca in bugetul Ministerului Educatiei suma de 10.000 mii lei, conform Agerpres."In bugetul Ministerului Educatiei este prevazuta suma de 10.000…

- Premierul Marcel Ciolacu prezinta, marți seara, proiectul de buget pe 2024. „Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”, și-a…

- Anual, cheltuielile pentru incalzirea cladirii Guvernului și asigurarea acesteia cu energie electrica se ridica la aproximativ 2 milioane de euro, a anunțat ministrul Energiei, Victor Parlicov. Autoritațile cauta investiții pentru a reduce costurile și a face din acest edificiu un model de eficiența…

- Primaria orașului Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului „Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii aministrative – servicii sociale in oras Zlatna, judet Alba”. Valoarea totala…

- Lucrari pentru creșterea eficienței energetice a Centrului Comunitar Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Lucrari pentru creșterea eficienței energetice a Centrului Comunitar Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lansat…