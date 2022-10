Connect-R și Shift l-au ”adus” pe Bob Marley in platoul emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 18. Cei doi au creat un moment unic și romantic, interpretand piesa ”Could you be loved”, care a devenit cunoscuta in intreaga lume. Presația celor doi i-a surprins pe jurați, insa a lasat loc și de comentarii. Iata ce au spus aceștia despre show-ul facut de Connect-R și Bob Marley.