Congresul SUA a aprobat proiectul de lege Lend-Lease pentru Ucraina

- Sanctiunile reprezinta cea mai recenta decizie a administratiei americane de a pedepsi cele doua tari pentru invazia din Ucraina – si prima data cand sanctiunile ca raspuns la razboi au venit de la Capitol Hill. Un proiect de lege suspenda relatiile comerciale normale cu Rusia si Belarus, determinand…

- Senatul adoptase deja, joi, legislatia cu 100 de voturi pentru si 0 impotriva. Camera Reprezentantilor a aprobat-o apoi cu un vot de 413-9 si a trimis-o biroului presedintelui Joe Biden pentru a-l semna. Proiectul de lege interzice importul de petrol, gaze, carbune si alte produse energetice din Rusia…

- Printr-un vot al Congresului, Statele Unite au revocat joi in mod oficial statutul comercial al Rusiei si al Belarusului ca raspuns la razboiul din Ucraina, deschizand calea pentru tarife punitive impotriva ambelor tari, informeaza France Presse.In coordonare cu aliatii sai europeni, presedintele american…

- Nivelul de aprobare publica a președintelui SUA, Joe Biden, a atins un nou minim in aceasta saptamana, cand a scazut pana la 40%, un avertisment clar pentru democrații americani care cauta sa pastreze controlul asupra Congresului și dupa alegerile din 8 noiembrie, arata un sondaj de opinie realizat…

- In luna martie, in ultimul weekend, se trece la ora de vara. Peste o saptamana, adica in noaptea de 26 spre 27 martie, ceasurile se dau cu o ora inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, astfel ziua de 27 martie 2022 ar fi cea mai scurta zi din an. In perioada orei de vara, diferenta dintre ora oficiala…

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutor de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege a fost trimis la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, relateaza CNN.

- Cu ținuta ei, prima doamna a SUA și-a afirmat solidaritatea fața de Ucraina, in cadrul unui discurs rostit de soțul ei, Joe Biden, la Washington, pe 1 martie. La 1 martie 2022, președintele Joe Biden a avut o intalnire cu Camera Reprezentanților și Senatul de la Washington privind starea Națiunii....…

- Consiliul Local Ploiești a fost convocat, miercuri, in ședința de urgența, pentru discutarea unui proiect care vizeaza masuri pe care administrația locala le-ar putea lua, ca sa vina in sprijinul a aproape 200 de refugiați din Ucraina. Update: Proiectul a fost aprobat, perioada vizata fiind de 90 de…