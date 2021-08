Conglomeratul Berkshire Hathaway al miliardarului Warren Buffett a recuperat pierderile provocate de pandemia de Covid-19 Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat totodata increderea miliardarului in viitorul sau, prin rascumpararea unor actiuni in valoare de 6 miliarde de dolari in trimestrul al doilea. Companiile de productie, servicii si comert cu amanuntul ale grupului Berkshire, cu sediul in Omaha, Nebraska, au avut de suferit anul trecut, in timp ce activitatea economica a scazut, pierderile de locuri de munca au crescut si cumparatorii au ramas acasa. Berkshire a anuntat insa ca operatorul feroviar BNSF, divizia de dealeri auto si activitatile de constructii de locuinte se numara printre numeroasele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conglomeratul Berkshire Hathaway al miliardarului Warren Buffett a recuperat pierderile provocate de pandemia de Covid-19, majoritatea divizilor sale inregistrand o redresare puternica a profitului si veniturilor, transmite Reuters, citat de news.ro Compania condusa de Buffett din 1965 a semnalat…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Pierderile anuale extraordinar de mari trebuie acoperite cumva, altfel firmele ar intra in faliment. Cum asta nu se intampla, firmele din grupul NEPI fie au descoperit o sursa de imprumuturi care nu trebuie returnate, fie apeleaza la o schema de finanțare in interiorul grupului. O schema de finanțare…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- Taxiurile zburatoare au mai facut un pas spre realitate dupa ce o serie de companii din Marea Britanie si Brazilia au facut unele progrese comerciale, transmite Bloomberg. Compania britanica Vertical Aerospace Group a primit comenzi conditionate pentru pana la 1.000 de avioane electrice, care…

- Compania farmaceutica americana, care imparte profitul de la vaccinul Covid cu partenerul de dezvoltare BioNTech, și-a ridicat așteptarile de venituri anuale totale la 72,5 miliarde de dolari, de la 62,5 miliarde, in principal pe baza contractelor semnate pentru livrarea de 1,6 miliarde de doze de vaccin…

- Pfizer a realizat venituri de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) din vanzarea de vaccinuri anti-Covid in primul trimestru, ceea ce a propulsat estimarile de venituri din vaccinuri pe intregul an la 26 miliarde de dolari, fața de cele de 15 miliarde anunțate anterior, relateaza The Irish…