- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat miercuri seara ca Serbia si Kosovo au ajuns la un acord de ultim moment care pune capat unei dispute de aproape doi ani privind numerele de inmatriculare ale masinilor din nordul Kosovo, informeaza Reuters. Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic s-a intilnit cu ambasadorul SUA in Serbia, Christopher Hill, l-a informat despre discuțiile eșuate dintre Belgrad și Pristina mediate de UE la Bruxelles și a mulțumit SUA pentru prevenirea escaladarii in Kosovo și Metohija. Vucic a scris despre asta marți pe Instagramul…

- "Am vorbit cu Josep Borrell. Suntem dezamagiți ca nu a fost posibila soluționarea litigiului privind placuțele de inmatriculare. A venit timpul pentru decizii responsabile și pragmatice. Escaladarea trebuie evitata", a scris Stoltenberg pe Twitter. Acesta a precizat ca misiunea NATO din Kosovo (KFOR)…

- Uniunea Europeana a avertizat luni cu privire la „escaladare și violența”, dupa ce discuțiile de urgența dintre Kosovo și Serbia nu au reușit sa rezolve disputa lor de lunga durata privind placuțele de inmatriculare auto folosite de minoritatea etnica sarba din Kosovo, scrie Reuters. „Dupa multe ore…

- Uniunea Europeana mai are doar cateva zile pentru a preveni o criza in Balcani. Criza pe care șeful diplomației europene, Josep Borrell, o numește deja „cea mai profunda din 2013 incoace”. Pe 21 noiembrie, autoritațile kosovare vor incepe sa-i amendeze pe sarbii kosovari ale caror mașini nu au primit…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic s-a declarat, joi, socat de o declarație a sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, in problema placutelor de inmatriculare folosite in Kosovo si a anuntat ca in zilele urmatoare va tine un discurs legat de presiunile asupra Serbiei si deciziile Belgradului privind masurile…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a nominalizat-o pe actuala sefa a executivului, Ana Brnabic, pentru un nou mandat de prim-ministru, la peste cinci luni dupa ce Partidul Progresist Sarb (SNS) a castigat alegerile parlamentare, transmite sambata Reuters. Vucic a declarat ca are „incredere nelimitata”…