Pedeapsa cu moartea, cerută de președintele sârb Președintele sarb, Aleksandar Vucic , a declarat ca va sugera noului guvern introducerea pedepsei cu moartea pentru cei vinovați de crime deosebit de grave. In categoria crimelor deosebit de grave, președintele a inclus recenta ucidere a micuței Danka, in varsta de doar doi ani, sau masacrul de anul trecut de la o școala din Belgrad. Intr-un interviu televizat, el a afirmat ca nu considera ca nici macar o pedeapsa de 40 de ani de inchisoare nu este suficienta pentru a sancționa adecvat o crima precum uciderea unei fetițe de doi ani, un caz care a provocat emoție și indignare in intreaga țara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

