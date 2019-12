Stiri pe aceeasi tema

- Eu nu as fi clasificat Memorandumul pe care Romania l-a semnat cu SUA, dar a fost decizia Guvernului si poate noul Executiv va lua o alta hotarare, aceea de a declasifica documentul, a afirmat, joi, Sorin Grindeanu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Romania se afla printre primele cinci tari din Uniunea Europeana care au inceput sa ofere servicii comerciale 5G, alaturi de Marea Britanie, Austria, Italia si Spania, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) Eduard Lovin. "Noi…

- Licitatia pentru acordarea licentelor 5G va fi organizata in prima jumatate a anului viitor, daca se vor respecta unele conditii cum ar fi setul de masuri pe securitatea retelelor de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea Hotararii de Guvern pentru…

- FOTO – Arhiva Licitatia pentru acordarea licentelor 5G va fi organizata in prima jumatate a anului viitor, daca se vor respecta unele conditii cum ar fi setul de masuri pe securitatea retelelor de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea Hotararii de…

- Romania are, incepand de marti, un instrument unic la nivel mondial prin care toti romanii pot verifica zonele in care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal, a anuntat, marti, la Palatul Parlamentului, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Coletele care depasesc 31,5 kilograme nu vor mai fi considerate trimiteri postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in timp ce livrarea preparatelor alimentare pregatite in vederea consumului imediat, inclusiv a bauturilor care insotesc aceste preparate, nu vor mai intra in categoria serviciilor…