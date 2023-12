Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul REBREANU. NEW COLLECTION a debutat ieri seara, la Palatul Culturii din Bistrița, cu un concert excepțional de jazz. Protagoniști au fost pianistul Lucian Ban și saxofonistul Alex Harding. Lucian Ban a povestit, de altfel, ca Alex Harding – originar din Detroit – este muzicianul care l-a introdus…

- O expozitie reunind lucrari semnate de tineri artisti bursieri 2023 ai Fundatiei Regale Margareta a Romaniei va putea fi vizitata, timp de o luna, incepand de vineri, la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti (TNB).Expozitia include lucrari realizate cu materiale achizitionate din bursa,…

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI București și Itheum și-au unit forțele intr-un parteneriat. Impreuna, vor explora potențialul tehnologiei blockchain pentru aplicații instituționale și vor promova adoptarea acesteia in toata Romania. Aceste eforturi colaborative vor…

- Daniel Sauca De curand a fost lansat „Barometrul de Consum Cultural 2022. Participare culturala si perspective democratice”. Studiul, realizat de Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC), semnaleaza, intre altele, „scaderea participarii la spectacolele de teatru si vizionarea…

- Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) a lansat Barometrul de Consum Cultural 2022. Participare culturala și perspective democratice, in cadrul Festivalului Național de Teatru (FNT). Barometrul de Consum Cultural 2022 evalueaza schimbarile inregistrate la nivelul practicilor…

- Comunitatea Armana din Romania organizeaza, intre 20 si 22 octombrie, la Constanta si Bucuresti, cea de a XVIII - a editie a evenimentului „Zilele Culturii Armane”, potrivit news.ro.Editia din acest an se va desfasura sub egida „In memoriam Nicolas Trifon - un reper al culturii armanesti”, iar activitatile…

- In perioada 7 – 12 noiembrie, Teatrul „Toma Caragiu”, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiești, organizeaza cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Toma Caragiu”. Ediția din acest an va aduce la Ploiești reprezentații susținute de renumite teatre din țara (Teatrul Național…

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…