Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Metropolis prezinta in premiera nationala spectacolul "Sunt un criminal si un tata de familie", adaptare dupa romanul omonim de Fabio Rubiano, regia Alejandro Duran, un tanar artist format in Columbia si masterand al programului Arta regizorului de teatru, in cadrul UNATC „I.L. Caragiale”. Spectacolul…

- Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti pregatește la Sala „Ion Caramitru” premiera unui nou spectacol, celebrul musical „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht, intr-o versiune scenica de Gelu Colceag.

- Reece Clarke și Yasmine Naghdi, prim-balerini la The Royal Ballet, Londra, se alatura distribuției de staruri internaționale care vor dansa pe 26 februarie in Gala de Balet „Once Upon a Winter’s Dream”, care va avea loc incepand cu ora 20:00 la Teatrul Național I.L. Caragiale din București.

- Ministerul Educatiei a organizat, marti, la Teatrul National "I. L.Caragiale" din Bucuresti, o festivitate de premiere a elevilor laureati la olimpiadele internationale in anul 2023, a profesorilor care i-au pregatit si a unitatilor de invatamant in care acestia

- Avanpremiera spectacolului „Nora” de Henrik Ibsen, in adaptarea si regia semnate de Chris Simion-Mercurian, va avea loc vineri, la Sala Atelier a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti.Spectacolul face parte din G53 SENS UNIC, proiect ce sustine demersul „Grivita 53 - primul teatru construit…

- In perioada 26-30 noiembrie, are loc a III-a editie a Festivalului de Teatru „Rebreanu. New Collection”. Ne așteapta cateva spectacole de teatru, concerte, ateliere, lansari de carte, lecturi publice si conferinte…! Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” va invita…

- Cantautorul Stefan Hrusca va sustine doua reprezentatii ale concertului sau de colinde, in cadrul Turneului National de Colinde - Stefan Hrusca 2023, pe 18 decembrie, pe scena Salii „Ion Caramitru" a Teatrului National „I.L. Caragiale", informeaza un comunicat transmis Agerpres.

- Cantautorul Mircea Baniciu sarbatoreste 50 de ani de cariera in cadrul unui spectacol aniversar care va avea loc miercuri la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Gala ‘Stele Romanesti – Mircea Baniciu, 50 de ani de cariera’ este o incursiune subiectiva si sentimentala atat in viata profesionala,…