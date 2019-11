Conferința despre feminism în care toți vorbitorii sunt bărbați Consiliul de arta din Pakistan a anunțat ca gazduiește o discuție despre feminism, dar inițial toți vorbitorii din program erau barbați. Ulterior, din cauza indignarii și criticilor de pe rețelele de socializare Consiliul a hotarât sa adauge doua femei printre speakeri, respectiv o feminista și o jurnalista, scrie BBC.

În societatea pakistaneza copleșitor de patriarhala, organizatorii au creat o lista de vorbitori doar de sex masculin pentru a discuta despre feminism în cadrul evenimentului &"Feminism; Cealalta perspectiva&". Singura femeie de pe afiș era moderatoarea evenimentului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

