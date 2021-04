Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in momentul in care se lanseaza etapa pentru populația generala, categoria cel mai greu de convins sa se imunizeze, șeful guvernului de la București continua sa demonizeze oamenii care gandesc și se vor altceva decat autoritațile. Florin Cițu i-a asimilat cu ”teroriștii” pe cei care fac campanii…

- Premierul Florin Citu a sustinut , o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului.Conferinta de presa este transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.Sursa foto video: Facebook Guvernul…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.

- Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii a lui Horatiu Moldovan.Tot joi, Florin Citu a eliberat din functia de consilier onorific al prim-ministrului pe urmatorii: Cristian Nevzoreanu, Manuela Harabor, Madalina Carmen Hristu.Monica Emanuela…

- Proiectul bugetului pentru acest an va reflecta nevoile de finantare ale autoritatilor locale, iar principiul de baza este cheltuirea „eficienta”, „performanta” si „transparenta” a banului public, a declarat azi premierul Florin Citu, la intalnirea pe care a avut-o marti cu reprezentantii Asociatiei…

- „Romania nu și-a permis anul trecut, nu-și permite nici in 2021 acest lucru”, a declarat miercuri premierul Florin Cițu dupa ce CCR a decis ca legea care permite majorarea pensiilor cu 40% este constituționala. „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu-si permite nici in 2020 acest lucru. In acest moment,…