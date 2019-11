Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban vrea sa se prezinte în Parlament cu un Guvern suplu, format din doar 16 ministere. Așa a anunțat înca dinainte de a fi desemnat, ajungând ca numarul 16 sa fie chiar mai important decât faptul ca anumite comasari de ministere ar putea fi mai degraba…

- Emiterea Ordonantei 114/2018 nu a fost justificata, cel putin pentru domeniul energiei electrice, desi la vremea respectiva s-a spus ca au fost distorsiuni in piata si din aceasta cauza a fost nevoie de o interventie, a afirmat, luni, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din…

- Nu mai putin 6 ministere sunt decapitate: portofolii importante ca Internele, Educatia, Justitia si Energia. Exista doua solutii pentru deblocarea crizei: fie Guvernul obtine votul de restructurare in Parlament, fie Opozitia trece o motiune de cenzura. Pana atunci, Executivul nu se poate intruni in…

- Show-ul lui Paul Surugiu-Fuego, „DRAG DE ROMANIA MEA!”, ajunge la cel de al treilea sezon. Acesta va debuta duminica, 15 septembrie, de la ora 15.00, pe TVR 2. Dupa ce, timp de doua sezoane, Fuego și echipa sa ne-au oferit minunate gale de succes ale valorilor și personalitaților, un divertisment curat,…

- Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Saftoiu, se intreaba, in urma atentatului de la Kabul, ce mai cauta Romania in Afganistan și care sunt motivele pentru care teroriștii au avut ca ținta directa ambasada Romaniei. Saftoiu considera ca autorițile romane știu raspunsul la…

- Intalnire de grad zero pentru Romania la Casa Alba. Presedintele Klaus Iohannis va fi primit de liderul american Donald Trump. La intalnirea din aceasta seara, cap de afis pe agenda discutiilor sunt relatiile militare si cele din domeniul energetic.

- Este incredibila seninatatea cu care d-na Dancila a justificat taierea unui miliard de lei de la “Educație”, la rectificarea bugetara aprobata zilele trecute in Guvern! “Reducerea vine in primul rand din anularea programului <Merg la școala!>” -explica premierul unei țari in care abandonul…