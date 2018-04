Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 06.04.2018 a existat un incident la Roata Panoramica din Salina Turda. Ușa unei gondole in care nu se afla nici un turist s-a deschis in timpul rularii. Am fost nevoiți sa oprim roata și sa solicitam intervenția serviciilor de specialitate pentru evacuarea in siguranța a turiștilor care se aflau…

- Conducerea Salinei Turda sustine, referitor la incidentul care a avut loc vineri, in care mai multi turisti au fost coborati din Roata Panoramica de pompieri, ca siguranta acestora nu a fost pusa in pericol si nu a existat nici un moment de panica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Uniunea Europeana trebuie sa inceapa sa-i blocheze pe migrantii ilegali la frontierele sale, in loc sa le permita sa ajunga in destinatiile europene preferate, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz pentru agentia dpa, argumentand ca o astfel de abordare este mai umana decat situatia actuala.'Vom…

- 98% dintre companiile romanesti au acoperit scaderea salariilor nete cauzata de trecerea contributiilor de la angajator de la angajat pentru toti angajatii, prin diferite metode, cea mai folosita fiind acordarea de bonusuri temporare, a aratat Alina Popescu, talent information solution leader, Mercer…

- UPDATE 19.42 Circulatia tramvaielor a fost reluata, primele au inceput sa ajunga la capatul dela Piata Presei. ____________ "La ora 18:05, la plecare de la capat de linie Ghencea, un tramvai din linia 41 a deraiat. Mijloacele de interventie RATB actioneaza pentru remedierea situatiei.…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat Premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul…

- Utilizatorii nemultumiti au creat pana si un site dedicat - Flickergate , ilustrand cu numeroase poze si clipuri video problema pe care Microsoft refuza sa o recunoasca in mod oficial. Din pacate, singura solutie gasita pentru tabletele imposibil de reparat fara interventii complicate la centrul de…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), in calitate de membru activ al societații civile a transmis astazi o scrisoare catre Președintele Romaniei, Klaus W. Iohannis prin care ii supune atenției riscul generat de crizele repetate din sistemul public de sanatate…