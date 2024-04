Guvernul ii ține pe romani dependenți prin faptul ca stabilește in continuare prețul energiei, in loc sa lase piața libera și sa atraga cat mai mulți investitori, ceea ce in final ar crea concurența și ar duce la scaderea prețurilor, spun trei experți internaționali in sectorul energiei și gazelor, prezenți joi la o conferința pe teme de profil.