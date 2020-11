Condiții speciale pentru alegătorii aflați în carantină Autoritațile s-au organizat și au stabilit metoda prin care alegatorii aflați in carantina sau in izolare pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Așadar, inclusiv persoanele bolnave sau suspecte de coronavirus care se afla in izolare sau carantina iși pot exercita dreptul electoral pe 6 decembrie. Autoritațile pun la dispoziția acestora urnei speciale. Modelul cererii pentru urna speciala poate fi descarcat AICI . Cum este ceruta urna speciala? Daca se afla in carantina, cetațeanul sa depuna o cerere pentru urna speciala. Alaturi de document trebuie sa se regaseasca copia deciziei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

