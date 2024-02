FILARMONICA DINU LIPATTI Concert în 15 februarie

Un univers sonor fascinant, plin de culoare și densitate sonoră este creat de fiecare dată când urcă pe scenă Alexandru Tomescu, uimindu-ne cu sunetele unice ale viorii Stradivarius!