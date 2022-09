Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Romaniei a adoptat marți o propunere legislativa care vizeaza reducerea varstei minime de la care romanii pot vota la alegerile locale si europarlamentare, respectiv de la 18 ani la 16 ani. Guvernul considera ca propunerea incalca prevederile Cons

- Senatul a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa care vizeaza reducerea varstei minime de la care tinerii pot vota la alegerile locale si europarlamentare de la 18 ani la 16 ani. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 4 septembrie,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate in contul „Destinat grupului de inițiativa” și utilizate pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar in cadrul alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022, dupa cum urmeaza: - pentru…

- Teodorovici: „Ma onoreaza o astfel de afirmație. Romanii ar trebui sa aiba in 2024 președintele pe care il merita. Va fi o lupta destul de complicata. Va fi ultima șansa sa aiba acel trai pe care și-l doresc” Fostul ministru PSD al Finanțelor, Orlando Teodorovici, nominalizat de președintele AUR, George…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe perioada electorala pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegatorilor, in total, la urne sint așteptați 6 005 alegatori: in satul Salcuța, raionul Caușeni – 3 717 persoane; in comuna Ialpujeni,…

- Partidul Actiune si Solidaritate, formatiune aflata la guvernare in Republica Moldova, condusa de catre Igor Grosu si presedintele Maia Sandu, ar fi decis deja in privinta candidaturii pentru functia de primar de Chisinau.