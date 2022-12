Concurenţii Apple se poziţionează ca alternative la magazinul său dominant de aplicaţii App Store Legea pentru Piete Digitale (DMA) a blocului va forta Apple si gigantul tehnologic Google sa ofere spatiu pentru magazinele de aplicatii terte pe dispozitivele lor iOS si Android. In conformitate cu DMA, care va intra in vigoare treptat in urmatorii doi ani, alternativele terta parte vor avea o cale mai usoara pentru a ajunge pe iPhone si dispozitive Android. Si, pe masura ce componentele legislatiei vor intra in vigoare, rivalii, de la startup-uri mai mici pana la giganti precum Amazon si Microsoft, ar putea incerca sa atraga consumatorii si dezvoltatorii de aplicatii deopotriva departe de Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a modificarilor, clientii ar putea instala in cele din urma aplicatii pe iPhone-urile si iPad-urile lor fara a utiliza App Store-ul companiei. Apple nu a luat insa decizii cu privire la respectarea altor prevederi ale legii, cum ar fi permiterea unor sisteme de plata alternative pe dispozitivele…

- Actiunile producatorului de iPhone-uri au scazut cu 2,4% in urma informatiei. Eforturile companiei in domeniul auto, cunoscute sub numele de Project Titan, au svut o evolutie inconstanta din 2014, cand a inceput sa proiecteze un vehicul de la zero. Apple planuieste acum un design mai putin ambitios,…

- Microsoft a analizat de curand ideea de a construi o așa-numita „super app", o aplicație buna la toate in care userii sa poata face multe lucruri, fara a parasi aplicația, a scris publicația The Information, citata de Reuters. Cea mai recenta discuție despre o „super-aplicație” a fost cand Elon Musk…

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…

- Ce va face Elon Musk cand si daca Twitter va fi exclus din magazinele de aplicatii din cauza noilor politici, devenite mult mai permisive de cand Musk este la conducere – a fost teoria pe marginea careia s-a discutat mult pe Twitter in ultimele zile. La aceasta intrebare, unii dintre utilizatori au…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- Tranzactia in discutie presupune o evaluare mai mare fata de evaluarea de 125 de miliarde de dolari pe care compania o avea la inceputul acestui an. Compania nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii a Reuters. Actiunile SpaceX sunt oferite la un pret de aproximativ 85 de dolari pe unitate,…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au deschis marti o investigatie asupra ofertei de 69 de miliarde de dolari a Microsoft pentru preluarea Activision Blizzard, producatorul jocului video ”Call of Duty”, avertizand ca acordul ar putea afecta concurenta, transmite Reuters. Compania…