- Festivalul – Concurs “Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș, a intrat in linie dreapta. Juriul a ales interpreții care vor participa la concursul de marți, 25 august 2020. Din cei aproape 60 de tineri soliști de muzica populara, cu varste…

- Mai aveți o saptamana pentru a va inscrie la Festivalul – Concurs „Gelu Stan”. Evenimentul este dedicat tinerilor intre 15 și 25 de ani pasionați de folclor. Festivalul – Concurs „Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș (CCAJT), este dedicat tinerilor cu varste…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține ca a fost ”indus in eroare” de textele emise de Guvern, la nivel național. El arata ca era doar o recomandare de a inchide terasele dupa ora 23.00, in timp ce, inițial, a crezut ca este obligație. Astfel, Robu a dat inapoi și terasele din Timișoara nu se…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari Cod galben de averse. Primul cod intra in vigoare vineri, la ora 12.00, și expira la ora 22.00, iar cel de-al doilea este valabil de...

- Andrei Țugui a prins in 2013, la doar 17 ani, un transfer spectaculos la AS Roma. Era considerat unul dintre cei mai talentati jucatori de la LPS Banatul, liceul sportiv din Timisoara. Cariera la Roma s-a incheiat prematur, insa, dupa ce a suferit o ruptura de sold. Andrei Țugui s-a intors in Romania,…

- Zece mori de apa vor fi reabilitate in acest an in Banatul de munte de voluntarii asociației Acasa in Banat. Proiectul „Salvam Morile de Apa” a fost lansat miercuri, la Timișoara. Proiectul „Salvam Morile de Apa” continua demersul Asociației Acasa in Banat, care, in 2019, a identificat, fotografiat…

- Filarmonica Banatul din Timisoara reia, marti, primul recital de dupa starea de urgenta pandemica, urmatorul fiind programat pentru vineri, ambele evenimente fiind organizate in Gradina de vara "Capitol" a institutiei, de la ora 20,00. "Reluam invitatiile la primele recitaluri de dupa o grea perioada…